¡Bienvenidos! Valenziana llegó a Salta con un showroom lleno de sus muebles de primer nivel

En medio de un contexto económico desafiante, la reconocida marca de muebles Valenziana ha realizado una apuesta fuerte inaugurando su primer showroom en Salta Capital. Con más de 60 locales distribuidos en todo el país y presencia internacional en Uruguay, la llegada de esta firma marca su interés en decir presente en Salta y que su gente pueda contar con sus productos de primer nivel.

Rodrigo Díaz, gerente general de Valenziana, conversó con radio CNN Salta y explicó la razón de la elección estratégica de la provincia, calificando a su capital como una de las más dinámicas del país: "Puntualmente Salta es una de las ciudades más importantes de Argentina, nosotros desde afuera vimos que es una de las ciudades más pujantes, una de las que mayor futuro tiene, teníamos que estar sí o sí; demoramos en desembarcar pero lo hicimos y ahora estamos muy contentos”.

El gerente general compartió brevemente la historia de la marca, que comenzó hace 30 años en Uranga, una pequeña localidad al sur de Santa Fe. Explicó que el crecimiento fue gradual y consistente, superando crisis y reinvirtiendo la rentabilidad. “Comenzamos en Uranga, una localidad pequeña al sur de Santa Fe, en estos 30 años fuimos creciendo de a poquito, con nuestros giros y con la rentabilidad de la empresa", detalló el ejecutivo, orgulloso de haber consolidado una unidad de negocios que hoy se enfoca exclusivamente en sus productos.

Valenziana busca evitar la dependencia de una única línea de productos, apostando por la diversificación para equilibrar sus ventas. Díaz enfatizó el esfuerzo de la marca por "no quedar presos de una línea de productos, buscamos atomizar de la mejor manera, con muebles de cocina, de living, de comedor, de habitaciones de bebés, así equilibrando las ventas", asegurando una oferta integral para todos los espacios del hogar.

En cuanto a la innovación, la marca santafesina está lanzando activamente nuevas líneas de productos. El gerente general resaltó el reciente lanzamiento de mobiliario para cocina que ya está disponible en todo el país, y presentó un vistazo al futuro de sus diseños en living: “Ahora tenemos una línea de sofás con mucha tecnología, independiente que se reclinan los respaldos, tienen cargadores de células, enfriadores de vasos, sin perder diseño e impronta, tratando de darles la mayor cantidad de tecnología posible”.

Respecto al desarrollo local en Salta, la marca tiene planes ambiciosos de crecimiento y expansión. “En Salta ya tenemos a cuatro personas, en el corto plazo queremos duplicar esa cantidad de gente, el siguiente paso será abrir un segundo local, en Salta Capital o en otro lugar importante de la provincia", afirmó Díaz, anticipando además la intención de sumar más líneas de productos a la oferta para incrementar los negocios con la ciudad y el resto de la provincia.

El showroom de Valenziana está ubicado en 20 de Febrero 830, y cuenta con una impresionante superficie de 250 m² distribuidos en dos plantas. Además de su vasta oferta de mobiliario con más de 30 años de trayectoria en diseño y fabricación, la empresa se compromete a brindar un servicio integral, que incluye el armado de muebles y el asesoramiento personalizado de un equipo experto para garantizar la mejor ambientación de los espacios del hogar.

"Desembarcamos en Salta y estamos muy contentos"