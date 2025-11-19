Homicidio de los hermanos Suárez: Condenaron a perpetua al hijo de uno de ellos y su amigo

Pasado el mediodía se conoció la condena por el homicidio de los hermanos Suárez. Uno de los condenados es hijo de una de las víctimas.

Ambos acusados fueron condenador a la pena máxima. Michel Jesús Suárez, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real; y José María Enrique Chávez Herrera, como autor del delito de homicidio calificado, criminis causa y por alevosía.

En el caso de Suárez, se revocó la condicionalidad de una pena impuesta anteriormente por violencia de género y se unificó con la pena de prisión perpetua.

El homicidio se cometió el año pasado cuando los condenados ingresaron a robar en la finca de los hermanos en la localidad de Coronel Moldes y terminaron asesinándolos.