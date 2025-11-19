Homicidio de los hermanos Suárez: Condenaron a perpetua al hijo de uno de ellos y su amigo

Justicia19/11/2025
hermanos suárez

Pasado el mediodía se conoció la condena por el homicidio de los hermanos Suárez. Uno de los condenados es hijo de una de las víctimas. 

Ambos acusados fueron condenador a la pena máxima. Michel Jesús Suárez, como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, criminis causa y por alevosía en perjuicio de su padre, y por homicidio criminis causa y por alevosía en perjuicio de su tío, en concurso real; y José María Enrique Chávez Herrera, como autor del delito de homicidio calificado, criminis causa y por alevosía.

juicio hermanos moldesDoble homicidio en Coronel Moldes: Uno de los imputados reconoció que fue a robar, pero salió mal

En el caso de Suárez, se revocó la condicionalidad de una pena impuesta anteriormente por violencia de género y se unificó con la pena de prisión perpetua.

El homicidio se cometió el año pasado cuando los condenados ingresaron a robar en la finca de los hermanos en la localidad de Coronel Moldes y terminaron asesinándolos. 

Doble homicidio coronel moldes

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día