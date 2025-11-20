Después de cuatro años en el refugio, una familia salteña adoptó a Benji

Después de cuatro años en el refugio, una familia salteña adoptó a BenjiSociedad20/11/2025
Benji, un perro adulto de 7 años que pasó más de cuatro años en el Centro de Adopciones Municipal “Matías Nicolás Mancilla”, finalmente fue adoptado esta tarde por una familia salteña que decidió darle una segunda oportunidad. La familia Posadas visitó el predio, recorrió los caniles y conectó de inmediato con él, por lo que no dudaron en llevárselo a casa.
Benji no solo era uno de los perros más conocidos del centro. Participó en actividades educativas, recibió instrucción de obediencia, fue parte de visitas escolares y hasta actuó en videos informativos y obras teatrales para fomentar la adopción responsable. A pesar de todo ese recorrido, su adopción se hacía esperar.
“Ellos son los que más necesitan una segunda oportunidad”
“Ellos son los que más necesitan una segunda oportunidad”, expresaron los adoptantes al elegir un perro adulto. Desde el Centro de Adopciones destacaron que Benji se fue con vacunas y desparasitación al día, controles clínicos realizados y un carácter muy sociable tanto con niños como con otros perros.
El municipio recordó que muchos perros del centro siguen esperando una familia. No todos son cachorros; también hay animales adultos y otros con discapacidades que buscan un hogar definitivo.
Para quienes deseen adoptar, solo es necesario presentarse con DNI y una boleta de servicio para firmar el acta compromiso. El Centro de Adopciones “Matías Nicolás Mancilla” funciona en avenida Gato y Mancha, barrio Don Emilio. El número de contacto es 3874 634890.