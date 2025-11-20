Descartan un "cierre total" de tarjeta Naranja en Salta

Días atrás, una información generó alerta en el ámbito laboral de Salta, luego que se conoció la noticia sobre el presunto cierre definitivo de la sucursal local de Tarjeta Naranja (Naranja X) en la capital, con la consecuente pérdida de decenas de fuentes de trabajo.

Si bien existían reportes de trabajadores con hasta 22 años de servicio quedando sin respuestas ni liquidación, el sindicato de Empleados de Comercio salió a aclarar la situación de la empresa financiera. Ángel Ortiz, secretario gremial del Sindicato, se refirió al tema y buscó llevar tranquilidad parcial a los trabajadores de la Capital, aunque reconoció la tensión existente.

En diálogo con FM Aries Ortiz afirmó que, si bien la situación es de mucha inquietud, el cierre total reportado no corresponde a la capital salteña, aclarando que los cierres de sucursales ya se dieron en otras localidades de la provincia: "Acá en Salta todavía no ha sucedido nada, cerraron en otras localidades, en el interior, en Tartagal", dijo admitiendo sin embargo que sí se han registrado "algún par de desvinculaciones y nada más" de personal en la capital.

Ortiz explicó que la fuerza laboral de las tarjetas de crédito es variada, incluyendo promotores y distintos tipos de tareas, y si bien en Salta Capital "estamos tranquilos en el sentido de que no tenemos todavía cierres", la amenaza se mantiene latente. En este punto el gremialista manifestó que sí "se habla mucho dentro del contexto de la empresa, de alguna situación parecida a la de Tartagal".

Con esta situación de inestabilidad y los rumores de cierres generando incertidumbre en los trabajadores. Ortiz resaltó que la principal preocupación no es solo el temor a perder la fuente laboral, sino la casi "imposibilidad de volver a conseguir un trabajo" una vez que se produce el despido, en el contexto de la crisis actual.

Para el sindicato, la aparición de estos rumores solo agrava la zozobra de la gente. "Cuando salen estos ruidos, peor pone la gente, peor preocupa, desgraciadamente", concluyó Ortiz, quien reconoció que, aunque el local de Tarjeta Naranja en Salta Capital no haya cerrado, el hecho de que sí haya ocurrido en otras localidades de la provincia aumenta la inquietud en el sector.