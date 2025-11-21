¿Quiénes son los legisladores provinciales que asumen el lunes?

Política21/11/2025
Los nuevos senadores y diputados provinciales asumirán sus cargos el próximo lunes 24 de noviembre.

La actividad será en dos turnos. En primer lugar asumirán los senadores provinciales, será a las 8:30 en el Palacio Legislativo. 

En esa instancia se realizará la Sesión de Incorporación y Preparatoria de los senadores electos el 11 de mayo, encabezada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco.

Asumirán en el Senado:

  • Manrique Iván Burgos (Cachi)
  • Sergio Rodrigo Saldaño (Cafayate)
  • Roque Ramón Cornejo Avellaneda (Capital)
  • Esteban D’Andrea Cornejo (Chicoana)
  • Enrique Antonio Cornejo Saravia (General Güemes)
  • Diego Evaristo Cari (Guachipas)
  • Dani Raúl Nolasco (La Poma)
  • Carlos Nicolás Guitián (Los Andes)
  • Edgardo Gonzalo Guaymás (Molinos)
  • Leonor Nieves Minetti (Rosario de Lerma)
  • José Rolando Guaimás (San Carlos)
  • Daniel Roberto Moreno Ovalle (La Caldera).

Por otro lado, a partir de las 11:00, será el turno de los diputados provinciales, quienes también prestarán juramento y participarán de la elección de autoridades correspondientes.

Al recinto de la Cámara de Diputados llegarán:

  • Por Anta: Juan Cuellar, Francisco Orellana y Enzo Alabi.
  • Por Cachi: Miguel Plaza
  • Por Capital: Guillermo Kripper, Marianela Ibarra, Frida Fonseca, Gastón Galíndez, José Cansino, María Elena Davids, Eduardo Virgili, Fernanda Domínguez, Franco Lastra, María Victoria Cayo.
  • Por Cafayate: Patricio Peñalba
  • Por Chicoana; Emanuel Ayón
  • Por Iruya: Oscar Chosco
  • Por Metán: Sergio López, Rodrigo García y Gustavo Dantur
  • Por Orán: Marcelo Lara Gros, Fabián Valenzuela y Alejandro Esper
  • Por Rosario de la Frontera: Gustavo Orozco y Marianela Marinaro
  • Por Rivadavia: Rogelio Segundo y Marcos Catardo
  • Por San Martín: Jorge Restom, Mónica Goicoechea y Nicolás Arce
