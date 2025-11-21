¿Quiénes son los legisladores provinciales que asumen el lunes?

Los nuevos senadores y diputados provinciales asumirán sus cargos el próximo lunes 24 de noviembre.

La actividad será en dos turnos. En primer lugar asumirán los senadores provinciales, será a las 8:30 en el Palacio Legislativo.

En esa instancia se realizará la Sesión de Incorporación y Preparatoria de los senadores electos el 11 de mayo, encabezada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco.

Asumirán en el Senado:

Manrique Iván Burgos (Cachi)

Sergio Rodrigo Saldaño (Cafayate)

Roque Ramón Cornejo Avellaneda (Capital)

Esteban D’Andrea Cornejo (Chicoana)

Enrique Antonio Cornejo Saravia (General Güemes)

Diego Evaristo Cari (Guachipas)

Dani Raúl Nolasco (La Poma)

Carlos Nicolás Guitián (Los Andes)

Edgardo Gonzalo Guaymás (Molinos)

Leonor Nieves Minetti (Rosario de Lerma)

José Rolando Guaimás (San Carlos)

Daniel Roberto Moreno Ovalle (La Caldera).

Por otro lado, a partir de las 11:00, será el turno de los diputados provinciales, quienes también prestarán juramento y participarán de la elección de autoridades correspondientes.

Al recinto de la Cámara de Diputados llegarán: