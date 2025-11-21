¿Quiénes son los legisladores provinciales que asumen el lunes?Política21/11/2025
Los nuevos senadores y diputados provinciales asumirán sus cargos el próximo lunes 24 de noviembre.
La actividad será en dos turnos. En primer lugar asumirán los senadores provinciales, será a las 8:30 en el Palacio Legislativo.
En esa instancia se realizará la Sesión de Incorporación y Preparatoria de los senadores electos el 11 de mayo, encabezada por el vicegobernador y presidente del Senado, Antonio Marocco.
Asumirán en el Senado:
- Manrique Iván Burgos (Cachi)
- Sergio Rodrigo Saldaño (Cafayate)
- Roque Ramón Cornejo Avellaneda (Capital)
- Esteban D’Andrea Cornejo (Chicoana)
- Enrique Antonio Cornejo Saravia (General Güemes)
- Diego Evaristo Cari (Guachipas)
- Dani Raúl Nolasco (La Poma)
- Carlos Nicolás Guitián (Los Andes)
- Edgardo Gonzalo Guaymás (Molinos)
- Leonor Nieves Minetti (Rosario de Lerma)
- José Rolando Guaimás (San Carlos)
- Daniel Roberto Moreno Ovalle (La Caldera).
Por otro lado, a partir de las 11:00, será el turno de los diputados provinciales, quienes también prestarán juramento y participarán de la elección de autoridades correspondientes.
Al recinto de la Cámara de Diputados llegarán:
- Por Anta: Juan Cuellar, Francisco Orellana y Enzo Alabi.
- Por Cachi: Miguel Plaza
- Por Capital: Guillermo Kripper, Marianela Ibarra, Frida Fonseca, Gastón Galíndez, José Cansino, María Elena Davids, Eduardo Virgili, Fernanda Domínguez, Franco Lastra, María Victoria Cayo.
- Por Cafayate: Patricio Peñalba
- Por Chicoana; Emanuel Ayón
- Por Iruya: Oscar Chosco
- Por Metán: Sergio López, Rodrigo García y Gustavo Dantur
- Por Orán: Marcelo Lara Gros, Fabián Valenzuela y Alejandro Esper
- Por Rosario de la Frontera: Gustavo Orozco y Marianela Marinaro
- Por Rivadavia: Rogelio Segundo y Marcos Catardo
- Por San Martín: Jorge Restom, Mónica Goicoechea y Nicolás Arce
