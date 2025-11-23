ANSES estableció la fecha límite para presentar la Libreta AUH y acceder a los $600.000 extras

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que los titulares de la Asignación Universal por Hijo deberán presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025 para acceder al monto acumulado por las retenciones mensuales. Según informó el organismo, el pago extra puede alcanzar hasta los $600.000, dependiendo del tipo de asignación y de la zona del país en la que resida el beneficiario.

La presentación de la Libreta AUH es un requisito obligatorio para certificar que los niños y adolescentes a cargo cumplen con la escolaridad, el esquema de vacunación y los controles médicos establecidos. Cada mes, ANSES retiene el 20% del pago de la AUH, y solo lo devuelve cuando se realiza este trámite. Si la libreta no se presenta dentro del plazo fijado, el beneficiario pierde automáticamente el monto acumulado durante el año.

De acuerdo con la normativa vigente, este documento debe cargarse de manera digital a través de la plataforma Mi ANSES, lo que simplifica el proceso y evita la necesidad de concurrir a las oficinas del organismo.

¿Por qué es clave presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025?

La fecha límite del 31 de diciembre de 2025 fue establecida por ANSES con el fin de otorgar un margen amplio a todos los beneficiarios, especialmente a quienes viven en zonas rurales o tienen dificultades de conectividad. Sin embargo, el organismo remarcó que no habrá prórrogas, por lo que quienes no cumplan con el trámite perderán el acceso al plus anual.

El monto que se devuelve depende de la modalidad de la asignación. Actualmente, la Libreta AUH permite recuperar los siguientes valores aproximados:

AUH general: $188.069

AUH zona desfavorable: $244.491

AUH por discapacidad: $612.401

AUH por discapacidad en zona desfavorable: $796.122

Estos montos corresponden a las retenciones acumuladas del 20% a lo largo del año. Para muchas familias, este pago representa un complemento fundamental para afrontar gastos de salud, educación o alimentación.

Además, debido a la actualización automática por IPC establecida en el Decreto 274/2024, a partir de diciembre de 2025 los valores de la AUH se incrementarán nuevamente. Con la inflación de octubre (2,3%), los nuevos montos serán de $122.471,72 para la AUH general y $398.775,21 para AUH con discapacidad. ANSES recordó que estos valores también estarán sujetos a la retención mensual del 20%.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH

El procedimiento para completar la Libreta AUH es totalmente digital y debe realizarse desde el portal Mi ANSES. Para ello, los beneficiarios deben ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar los datos en la sección “Hijos” y seleccionar la opción “Libreta AUH”.

Luego deberán descargar los formularios correspondientes a vacunación, escolaridad y controles médicos. Cada documento deberá ser firmado y sellado por la escuela y el centro de salud. Una vez completados, se deben cargar en formato JPG, con una imagen legible de hasta 3 MB. Tras la carga, el sistema confirma el trámite y el organismo valida los datos para liberar el pago del acumulado anual. (Con información de El Cronista)