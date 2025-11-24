Ciencia y Salud: Salta potencia el intercambio y la innovación en su IV Jornada de Investigación

Ciencia y Salud: Salta potencia el intercambio y la innovación en su IV Jornada de InvestigaciónSalud24/11/2025InformateSalta
La Secretaría de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud Pública llevó a cabo la IV Jornada Provincial de Investigación en Salud, con el propósito de visibilizar e intercambiar investigaciones realizadas en los ámbitos público y privado de la provincia.
El evento constituyó un espacio de presentación de proyectos, exposición de resultados, intercambio de experiencias y articulación entre equipos de trabajo, promoviendo la conformación de redes de colaboración y el fortalecimiento del ecosistema científico local.
investigaciones sanitariasIV Jornada Provincial de Investigación en SaludSalud Pública de la Provincia de Salta
Te puede interesar
La EPOC afecta a millones y muchos no lo saben: “El 99% de los casos está ligado al tabaquismo”
Carolina Perez CentenoSalud19/11/2025
Lo más visto