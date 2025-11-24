Ciencia y Salud: Salta potencia el intercambio y la innovación en su IV Jornada de Investigación

La Secretaría de Desarrollo Organizacional del Ministerio de Salud Pública llevó a cabo la IV Jornada Provincial de Investigación en Salud, con el propósito de visibilizar e intercambiar investigaciones realizadas en los ámbitos público y privado de la provincia.

El evento constituyó un espacio de presentación de proyectos, exposición de resultados, intercambio de experiencias y articulación entre equipos de trabajo, promoviendo la conformación de redes de colaboración y el fortalecimiento del ecosistema científico local.