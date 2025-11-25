Galíndez inició su gestión en Diputados: “Mi prioridad es escuchar a la gente"

Tras asumir como diputado provincial y ser elegido por sus pares como Vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados, Gastón Galíndez adelantó cuales serán los ejes de su gestión.

Un gran número de personas acompañaron en las puertas del recinto de Cámara de Diputados a Galíndez, en una nueva etapa que le supondrán más responsabilidades.

“Felicidades Dr., éxitos en esta nueva gestión. Estamos orgullosos de vos”, se veían en algunos carteles mientras los gritos de vítores se hacían eco.

En diálogo con Norte Noticias Salta, Galíndez se manifestó contento con expectativas por la conformación de la Cámara y dijo que se centrará en escuchar a la gente y recorrer el territorio: “Reuniéndonos con las organizaciones vivas de la sociedad y sacando leyes que sean productivas”.

Consultado por cuál comisión le gustaría integrar, dijo que la cuestión ambiental estará cruzando gran parte de su gestión.

Sobre su elección como vicepresidente 1°, agradeció a sus compañeros por la confianza y manifestó que darán lo mejor por el pueblo de Salta y por enaltecer la Cámara.