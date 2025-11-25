Dos bancas permanecerán vacantes en el Senado hasta diciembre, ¿por qué?

La Cámara de Senadores de Salta quedó con dos bancas vacantes hasta el 10 de diciembre, debido a que los legisladores electos por La Caldera y San Carlos continuarán ejerciendo sus intendencias hasta el final de sus mandatos municipales.

Se trata de Daniel Moreno Ovalle, actual intendente de Vaqueros, y José Rolando Guaimás, jefe comunal de Animaná, quienes asumirán sus cargos en el Senado una vez concluidas sus funciones ejecutivas.

La Legislatura provincial informó que ambos dirigentes pidieron postergar la toma de posesión para garantizar la transición institucional en sus municipios. Hasta tanto se produzca la asunción formal, las bancas permanecerán sin cubrir, aunque el cuerpo legislativo se constituyó de igual manera para el nuevo período parlamentario.

Moreno Ovalle y Guaimás fueron electos en los comicios provinciales y representarán a los departamentos de La Caldera y San Carlos, respectivamente.

Una vez finalizado su mandato como intendentes, quedarán habilitados para ocupar su lugar en el Senado, completando así la integración definitiva de la Cámara alta para el período 2025–2029.

Fuentes parlamentarias indicaron que la asunción de ambos senadores se concretará en las sesiones posteriores al 10 de diciembre, una vez cumplidos los procedimientos administrativos correspondientes.