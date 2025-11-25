Última sesión del actual Concejo: Quiénes son los que se van

Mañana sesionará por última vez el actual cuerpo del Concejo Deliberante, en esta ocasión, serán varios los que se despidan porque se acaba su mandato de dos años.

Estos son los concejales que se despedirán este miércoles:

Por Libres del Sur, el concejal Arnaldo Ramos, y la concejal Paula Medici, dejan su banca.

dejan su banca. El Partido Fe, también tiene dos pérdidas, la concejal María Belén Mamaní y el concejal Martín Corral . La primera intentó renovar su banca, pero no pudo.

. La primera intentó renovar su banca, pero no pudo. De Juntos por el Cambio, la concejal Elicea Sarapura, tampoco pudo renovar su banca.

tampoco pudo renovar su banca. En el caso de Representar, lista por la cual llegaron José Albornoz y Guillermo Kripper , también se despiden. El primero porque se vence su mandato y el segundo por haber resultado electo diputado provincial.

, también se despiden. El primero porque se vence su mandato y el segundo por haber resultado electo diputado provincial. El concejal Juan Pablo Linares, del Frente Salteño, el cual llegó por reemplazo de Martín Del Frari, también se despide. De él se espera que vuelva a la Municipalidad, al cargo que ocupaba hace unos meses.

En el caso de la concejal Laura Jorge Saravia, Eliana Chuchuy y Gustavo Farqhuarson, si bien se termina su mandato, fueron ratificados en el cargo y continuarán en el Concejo.

Por último, está el caso del concejal Pablo López, que si bien se le vencía el mandato este año, fue expulsado del cuerpo. López fue reelecto, esta vez por La Libertad Avanza, pero aún se desconoce si asumirá o no.