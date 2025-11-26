Boliche violento: Agredieron a una oficial en un reconocido local salteño

De acuerdo a información a la que accedió InformateSalta, el sábado alrededor de las 03:58 (horario aproximado), una oficial de la Policía de la Provincia de Salta que prestaba servicio de adicional en un boliche, ubicado sobre Avenida Richieri, recibió un golpe de puño.

El testimonio de la oficial da cuenta que en un momento de la noche se produjo un enfrentamiento entre un grupo de personas en el interior del local bailable, al buscar separar a los participantes de la gresca una mujer en aparente estado de ebridad y bastante agresiva le arrojó una piña.

Afortunadamente el golpe no fue certero y terminó impactando en su mano derecha, de inmediato dio aviso a su superior y se trasladó a un establecimiento médico en dónde recibió la atención necesaria.

Aunque la agresora aún no fue identificada, oficiales de la Policía de la Provincia de Salta trabajan en dar con la responsable de la agresión.