Explotación sexual de menores: “Las obligaban a tener sexo sin protección y algunas podrían haberse contagiado"

La causa que se lleva adelante por la presunta red de trata y explotación sexual de alumnas de colegios en Salta continúa avanzando.

El Defensor Federal de Víctimas, Nicolás Escandar, comentó sobre la causa e informó que durante las próximas 3 semanas van a tomar declaraciones a las más de 30 víctimas.

“Tenemos las primeras declaraciones, fueron muy provechosas, identificaron a los acusados, a las prácticas, sumaron nuevos datos que nos permite robustecer la imputación” dijo a El Once Tv.

Desde su punto de vista, el defensor federal entiende que había un sistema de explotación por parte de los imputados, pero aclaró que la defensa deberá hacer su trabajo: “Creo que con las declaraciones va surgiendo un sistema de explotación por parte de los acusados que hacían rotar las víctimas entre ellas y una vez que la víctima entraba era muy difícil que salga porque después la víctima era filmada, ya sentía mucha vergüenza, entonces tenía miedo de salirse de este esquema que los acusados habían construido”.

Había prácticas que hacían que la vulnerabilidad de las victimas sea más grave, ya que las obligaban a tener relaciones sin protección: “Creemos que alguna lamentablemente podría haberse contagiado enfermedades de transmisión sexual que es algo tenemos que, obviamente respetando la privacidad de las víctimas, vemos si podemos verificar”.

“Había todo un sistema de pagos que terminaba siendo beneficioso para los imputados porque terminaban pagando lo que ellos querían y muchas veces menos de lo que originariamente habían pactado, lo que creemos que la cuenta de explotación claramente” contó.

Si bien hasta ahora hay 8 personas detenidas, 7 en preventiva y una en domiciliaria, cree que hay más personas involucradas que participaban en el esquema de explotación.

“Estamos siendo cautelosos (…) queremos recolectar toda la información posible” señaló Escandar, a lo que dijo que la búsqueda podría extenderse a otras personas en Salta o en otras provincias.