Un expresidente de Juventud Antoniana a punto de quebrar

El Juzgado de 1ra Instancia de Concursos, Quiebras y Sociedades de 1ra Nominación, a cargo del Dr. Pablo Muiños y con Secretaría de la Dra. Claudina Xamena, estableció las fechas clave del proceso concursal de Héctor Rubén González, en el expediente caratulado “González, Héctor Rubén por Concurso Preventivo”.

Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la Sindicatura hasta el 23 de diciembre de 2025, o el día hábil siguiente.

Según el expediente judicial, el exdirigente, comenzó con problemas para afrontar sus compromisos económicos en el 2019, después del cierre de una cuenta.

González tenía una empresa que era explotada en el rubro de la construcción.

Ante el juez solicitó formalmente la formación de concurso preventivo.