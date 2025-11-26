Postularon al economista argentino Rafael Grossi para suceder a Guterres en la ONU

La Cancillería argentina oficializó la candidatura del Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas.

La ofialización se realizó a través de un comunicado emitido por el Ministerio que conduce Pablo Quirno destacó al aspirante argentino.

En el escrito, el Palacio San Martín destacó que el exembajador argentino en Austria cuenta con un "firme compromiso con los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular con la preservación de la paz y la seguridad internacionales y la promoción de la cooperación entre los Estados".

"El Embajador Grossi cuenta con una destacada trayectoria de más de cuatro décadas como funcionario del cuerpo diplomático argentino y, más recientemente, al frente de la conducción del OIEA, cuyo liderazgo fue reconocido al ser electo para un segundo mandato en 2023", destacó Cancillería.

Además, resaltaron sus logros, "orientados a contribuir a la paz y seguridad internacionales" y su gestión "abierta, eficiente, presente y de resultados evidentes".