Se oficializó el aumento en jubilaciones y asignaciones para el mes de diciembre

Este jueves la última suba del año en jubilaciones y asignaciones familiares que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Se trata de una suba, del 2,34%, sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) pero con dos meses de retraso. Por eso, este 2,34% que se aplicará en los haberes de diciembre próximo corresponde a la inflación medida en octubre pasado.

Los incrementos abarcan a las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), así como de la Prestación Básica Universal (PBU) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), para el período correspondiente a diciembre de 2025.

Con el incremento, el haber mínimo garantizado para los jubilados pasará a ser de 340.879,59 pesos, mientras que el haber máximo se fijó en 2.293.796,92 pesos. En tanto, la base imponible mínima para el cálculo de aportes se ubicará en 114.808,17 pesos y la máxima en 3.731.212,01 pesos.

La resolución también detalló que el monto de la Prestación Básica Universal (PBU) se ubicará, a partir de diciembre, en 155.936,86 pesos; y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), será de 272.703,67 pesos.

Además, este mes incluye el pago del aguinaldo, por lo que, teniendo en cuenta a su vez el devaluado bono de 70 mil pesos cuyo pago en diciembre todavía no fue oficializado, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera: