Se jubiló Kala, la perra detective que participó del caso Loan: Ahora será adoptada por un fiscal

La Policía de Salta despidió a una integrante muy especial: Kala, la perrita del equipo de odorología que, tras años de servicio, se jubiló oficialmente y comenzará una nueva vida en un hogar adoptivo.

La protagonista del momento fue recibida entre aplausos, emoción y el cariño de todos los que la vieron crecer dentro de la fuerza.

La oficial Vásquez, su guía durante buena parte de su carrera, no pudo evitar quebrarse al hablar: “Hoy es un día muy emotivo. Va a ser un día feliz y va a llevar mucha alegría al hogar de la persona que la adopta”, dijo en diálogo con Multivisión Federal.

Kala inició su labor policial entre 2017 y 2018 en la sección de Narcóticos, luego pasó por Policía Científica y finalmente se incorporó al equipo de Investigación Canina, donde participó en pericias complejas y operativos de alcance provincial y nacional.

Entre los casos más resonantes en los que trabajó, se destaca su participación en el rastreo del caso Loan, uno de los hechos policiales más relevantes del último tiempo a nivel país.

“Significó mucho. Fue una compañera y fue muy leal”, expresó emocionada la oficial Vásquez, quien la acompañó en incontables operativos.

Por su parte, el oficial de adiestramiento dejó una reflexión que emocionó a todos: “Kala me adiestró a mí. Me enseñó a no pensar en el futuro ni en el pasado, sino en el día a día. No importa el tiempo: ellos te van a seguir. Insto a que aprendan a vivir”.

Finalmente, se confirmó que el fiscal Pablo Paz será quien adopte a la perrita, dándole un hogar para esta nueva etapa de descanso