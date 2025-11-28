Dudas en la muerte de una mujer trans en Rosario de Lerma: "No sé cómo pudo quitarse la vida con un top"

Durante la noche del miércoles surgió la noticia de una persona que habría atentado contra su vida en el interior de una celda en la comisaría N° 2 de Rosario de Lerma utilizando su propia remera y que a posterior habría fallecido en el nosocomio local.

Con el correr de las horas InformateSalta pudo confirmar el hecho en vos del Jefe de Prensa de la policía Flavio Peloc, como así también que se trataba de una mujer trans que había sido demorada durante un procedimiento en la vía pública por una contravención menor y desestimó el hecho de que su deceso se haya producido en el interior de la celda.

Atenta a toda la circunstancias que rodean la muerte de Fernanda, Gladis, hermana de la mujer trans, expresó sus dudas sobre la versión policial y dijo que el cuerpo: “Tiene una cicatriz y también como chichones”.

Dolida cuestionó el hecho de que la policía les informara que se había intentado quitar la vida con una camisa. "Es sospechoso. Me comentaron que la celda es muy alta y no hay forma de cómo pueda suicidarse ahorcándose de ahí. Y otra cosa, ella siempre usaba top, una remerita muy cortita, sin mangas. No sé cómo pudo quitarse la vida con un top. Las chicas que la vieron me dijeron que estaba con un top, que en ningún momento llevaba camisa”, expresó.

Por último la mujer contó que Fernanda era la penúltima de siete hermanos y hermanas. Hace tres meses había realizado el cambio de su identidad de género en el DNI. “Ella estaba bien, había hecho un trámite en Anses. Había llegado contenta a la casa, después volvió a salir y me dijo ya vuelvo, y bueno, después ya no volvió más” cerró por Salta12.