Violento asalto en Santa Lucía: 14 años de prisión para el hombre que baleó a un comerciante

Un hombre fue condenado a 14 años de prisión por un violento robo cometido en un comercio del barrio Santa Lucía, en la zona oeste de la ciudad de Salta. La fiscal penal de la Unidad de Robos y Hurtos, María Eugenia Guzmán, representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de juicio abreviado contra José María C., acusado como autor del delito de robo calificado por el uso de arma y arma de fuego.

El juez Leonardo Feans dictó la pena única de 14 años de prisión de ejecución efectiva, luego de la confesión del imputado y con acuerdo de las partes. La condena se unificó con una pena previa impuesta en la provincia de Tucumán.

La investigación se inició tras la denuncia de una comerciante, quien relató que el 13 de agosto, por la noche, dos personas encapuchadas ingresaron a su local y, mediante la intimidación con un arma de fuego y un arma blanca, se apoderaron de una suma superior al millón de pesos. Durante el asalto, el padre de la damnificada intentó detenerlos y fue herido: uno de los sospechosos realizó dos disparos, mientras que el otro lo lesionó en una pierna con un cuchillo.

Los asaltantes huyeron con el dinero de la recaudación. A partir de diversas medidas investigativas, entre ellas análisis de cámaras de seguridad, levantamiento de rastros, revisión de comunicaciones y relevamiento de testigos, se logró individualizar al acusado. Fue detenido posteriormente en la vía pública con el apoyo del auxiliar fiscal Christian Medina, el comisario Sebastián Viveros, el oficial principal Franco Guaymas y personal de la Dirección General de Investigaciones, a través del Grupo Investigativo del Sector 4A.

El condenado, oriundo de Tucumán, registra antecedentes delictivos y contaba con cuatro requerimientos judiciales por delitos contra la propiedad en esa provincia. Además, había sido condenado a prisión efectiva en 2023, pero se encontraba prófugo tras escapar de una dependencia policial.