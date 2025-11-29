La sorprendió al subir a su auto y la amenazó con una trincheta: Terminó detenido

Una mujer denunció que fue amenazada con un arma blanca cuando intentaba subir a su automóvil tras finalizar su jornada laboral, en un hecho ocurrido el pasado jueves 27 de noviembre en la ciudad de Salta. Según su relato, un hombre se acercó de manera repentina, sostuvo la puerta del vehículo para impedir que la cerrara y le exigió dinero mientras exhibía un cuchillo tipo trincheta.

Tras lograr cerrar la puerta y activar el seguro, la víctima buscó refugio en el establecimiento escolar donde trabaja y dio aviso al 911. Una vendedora de helados que presenció la situación la asistió y aportó datos sobre el sospechoso. Con esa información, efectivos policiales realizaron un patrullaje en las inmediaciones y localizaron al hombre en la intersección de Dean Funes y Santiago Morales, a pocos minutos del hecho.

El sospechoso fue detenido y reconocido por la denunciante. Durante un cacheo se le secuestró un cuchillo tipo trincheta, incorporado como prueba. El fiscal interino de la Fiscalía Penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, lo imputó por robo calificado por el uso de arma blanca en grado de tentativa y solicitó que continúe detenido mientras avanza la investigación.