Violencia de género: Un hombre fue imputado por abuso sexual, agresiones y amenazas por WhatsApp

Un hombre de 47 años fue imputado en Rosario de la Frontera por una serie de delitos cometidos contra su expareja, en un claro contexto de violencia de género. El fiscal penal Oscar López Ibarra lo acusó por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves agravadas por el vínculo y el género, en concurso con desobediencia judicial y amenazas reiteradas, todos en las distintas modalidades señaladas en el expediente.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por la mujer, con quien el acusado comparte una hija. Según su relato, el 9 de octubre acudió al domicilio del hombre para conversar sobre un posible traslado familiar a Salta. Una vez dentro del inmueble, la víctima fue obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento y, cuando intentó retirarse, el agresor la golpeó en el rostro, provocándole lesiones leves que fueron constatadas mediante examen médico.

La denunciante volvió a presentarse días después, el 11 de octubre, señalando que mientras circulaba en motocicleta junto a su hija, el acusado la amenazó desde un automóvil, diciéndole que podría atentar contra su vida. Este episodio incrementó el temor por su seguridad y la de su familia.

El 28 de octubre, la mujer realizó una nueva denuncia en la que detalló que el hombre realizó reiteradas llamadas y mensajes de WhatsApp desde distintos números, profiriendo insultos y amenazas, pese a que tenía vigente una medida judicial de prohibición de acercamiento.

Frente a la acumulación de denuncias y los antecedentes del acusado, el fiscal López Ibarra solicitó el mantenimiento de la detención, medida que continúa firme mientras avanza la investigación. Se garantiza además la protección de la víctima y de la menor.