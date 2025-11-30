Hallan un cadáver en el río Bermejo: Confirman que se trata del albañil desaparecido

El cuerpo de Gabriel Farfán, un albañil de unos 43 años que había sido reportado como desaparecido desde el jueves, fue hallado ayer sábado en el río Bermejo, del lado argentino, tras un intenso operativo de búsqueda realizado por bomberos voluntarios y familiares.

Según informaron a medios locales, Farfán habría caído al río el jueves por la tarde —entre las 15:30 y las 16:40— y fue arrastrado aproximadamente tres kilómetros, hasta la zona conocida como paso Karina, donde finalmente fue encontrado ayer alrededor de las 5:40 de la mañana por voluntarios y civiles que participaban del rastrillaje.

En el operativo trabajó el Grupo Operativo de Bomberos Voluntarios BO.RE.SA, junto a familiares y rescatistas que sostuvieron la búsqueda durante dos días. El equipo fue integrado por varios colaboradores.

Más tarde, el médico forense, personal policial y la FELCC —Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Bolivia— se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que luego fue trasladado a una funeraria para su velatorio.

De acuerdo con el informe preliminar, el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que la principal hipótesis confirma un ahogamiento accidental. Asimismo, autoridades policiales descartaron que el hecho esté vinculado a un ajuste de cuentas, dado que Farfán ya había sido reportado previamente como desaparecido por inmersión.

La noticia generó conmoción en la zona de Bermejo y en comunidades fronterizas argentinas, donde se siguió de cerca el operativo de búsqueda. Familiares y bomberos agradecieron el acompañamiento de los vecinos que colaboraron desde el primer momento.