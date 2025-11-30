Otra vez los controles dieron en la tecla: Recuperan dos vehículos robados en la provincia

La Policía de Salta logró recuperar en menos de 24 horas dos vehículos con pedido de secuestro, como resultado de los operativos preventivos que se realizan de manera permanente en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos se concretaron en Metán y en barrio Solidaridad de la Capital, y dejaron como saldo dos personas demoradas y ambos rodados puestos a disposición de la Justicia.

En Metán, efectivos de la Sección Seguridad Vial realizaban controles vehiculares sobre calle 9 de Julio cuando detectaron que un automóvil fiscalizado presentaba pedido de secuestro vigente. Una mujer de 64 años fue demorada y el vehículo quedó retenido para avanzar con las actuaciones correspondientes. Intervino el Magistrado de turno.

Horas más tarde, ya durante la madrugada de este domingo, motoristas de Emergencia Policial que patrullaban barrio Solidaridad observaron a un motociclista que circulaba sin dominio colocado. Al solicitar la documentación y verificar el rodado, confirmaron que la moto tenía pedido de secuestro por robo. El conductor, un hombre de 39 años, fue puesto a disposición de la Fiscalía Penal jurisdiccional.

Los procedimientos forman parte de los operativos de control y patrullaje destinados a prevenir delitos y detectar vehículos robados, que cada fin de semana permiten fortalecer la seguridad en toda la provincia.