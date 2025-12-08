Desempleo y pobreza a la cabeza de las preocupaciones de los argentino

Lo muestra el último estudio nacional de Opinaia. Es una de las consultoras más vinculadas al Gobierno. Principales problemas, expectativas económicas y aprobación de la gestión.

Una nueva encuesta nacional confirma dos mejoras clave y enciende una alerta para la gestión de Javier Milei. Con un plus interno: el estudio lo hizo una de las consultoras más vinculadas con el Presidente.

Se trata de Opinaia, una firma pionera en mediciones online, con más de 10 años en el mercado de la política y cuyo director, Juan Mayol, tiene diálogo directo con el líder libertario.

En noviembre, la consultora presentó su “Termómetro Ciudadano” mensual, a partir de un relevamiento de 1.000 casos en todo el país, con +/- 3% de margen de error.

Como ya contó Clarín, el sorpresivo triunfo electoral del oficialismo el 26 de octubre (por la diferencia y por la victoria en provincia de Buenos Aires), tuvo su rebote inmediato en los estudios de opinión pública. ¿Ejemplo? Mejoraron las expectativas económicas. También aparecieron números muy alentadores para una eventual reelección de Milei.

Dos mejoras confirmadas

Justamente las expectativas económicas fueron una de las variables que también tuvieron su repunte en la medición de Opinaia. Con un cambio sustancial: el balance volvió a ser positivo, después de algunos meses en los que primó el pesimismo.

El ministro Caputo. Las expectativas vuelven a ser positivas.

¿Qué quiere decir esto? Que otra vez son más los encuestados que esperan una mejora de la situación económica respecto a los que avizoran un empeoramiento. En el caso de este informe, los optimistas llegan a 40% contra 31% de los pesimistas y un 29% que cree que la cosa “permanecerá igual”.

El otro parámetro que retomó el saldo favorable fue la evaluación de la gestión presidencial. En septiembre, el peor momento para Milei, había tenido una brecha negativa de más de 10 puntos. Ahora quedó con cuatro a favor: 51% apoya y 49% rechaza.

El deslgose de las cifras: el 51% de la evaluación de la gestión a favor se compone de 9% muy positiva + 27% positiva + 15% neutra positiva. El 49% en contra: 31% muy negativa + 12% negativa + 6% neutra negativa.

Alerta por el desempleo

En el debe para el Gobierno aparece un cambio sugestivo en la medición de los principales problemas para la gente. Es una variable de coyuntura típica que suelen medir las consultoras políticas.

Durante años, las dos grandes preocupaciones fueron la inseguridad y la inflación. En el caso de Milei, fue notable cómo este último ítem se fue desplomando, a medida que la suba de precios se estacionó en torno al 2%.

Largas filas para pedir empleo en Rosario, en 2023.

Sin embargo, eso no quiere decir que las preocupaciones económicas (y sociales) haya desaparecido, porque lo que pasó al frente ahora fue el temor al desempleo. Es una de las incógnitas de este modelo: si la estabilidad macroeconómica será suficiente para que crezca la actividad y se generen puestos de trabajo.

Como se trata de una pregunta con respuestas múltiples (cada persona podía elegir varios problemas) la suma de las principales preocupaciones excede largamente el 100%. Hecha la aclaración metodológica, aquí el ranking:

1° Desempleo: 53%.

2° Pobreza: 52%.

3° Corrupción: 46%.

4° Inseguridad: 46%.

5° Inflación: 34%.

6° Educación: 30%.

7° Justicia: 27%.

8° Narcotráfico: 25%.

9° Salud: 24%.

10° Vivienda: 12%.

11° Medio Ambiente: 3%.

Otro: 6%.