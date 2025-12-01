Lo atraparon dormido en la Ford Ranger que había robado en Cachi

Un llamado de una vecina permitió a la Policía localizar y detener a un hombre de 30 años que se encontraba durmiendo dentro de una camioneta Ford Ranger robada, a la vera de la Ruta Nacional N° 40, a la altura de Juan Calchaquí.

El vehículo había sido sustraído horas antes del barrio Matadero de Cachi, donde su propietario lo había dejado estacionado frente a su vivienda con la llave puesta. La denuncia se activó cuando personal policial constató que la camioneta ya no estaba en el lugar.

El sospechoso afirmó que una “patrona” le había autorizado manejar el vehículo, pero no presentó pruebas verificables. La camioneta fue inspeccionada y no presentaba daños, conservando toda la documentación original.

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, a través de la Delegación de Cachi, imputó al hombre por hurto calificado y solicitó el mantenimiento de su detención, basándose en los informes policiales, actas de constatación e inspección ocular.

El acusado fue trasladado a la Comisaría de Cachi mientras continúa la investigación.