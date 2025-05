Tiene un hijo con síndrome de down, su pareja con cáncer y la quieren desalojar

Una mujer pide ayuda desesperadamente a los corazones solidarios de los salteños, ya que debe buscar un nuevo lugar donde alojarse.

“Ya no me quiere seguir alquilando más”, dijo la mujer, lo cual le genera mucha preocupación, ya que debe llevar adelante la familia con un hijo con síndrome de down con discapacidad mental grave a cargo y su pareja con cáncer.

Mostró a Pue! las notas que escribió a mano presentadas al IPV desde que su hijo nació hace 26 años y que todavía no tiene respuestas.

En el pedido que realiza a la sociedad es una vivienda o terreno: “Alguien que tena un terreno de más que no lo necesite o si me cobra yo le puedo dar que sea accesible, en vez de pagar el alquiler, pago los $200.000” finalizó.