Comerciantes de Tartagal también alertaron por la caída en el consumo

El norte provincial se encuentra en alerta por la caída en las ventas y el ingreso de mercadería desde el vecino país de Bolivia.

Entrevistado por Nuevo Diario de Salta, el presidente del Centro de Empresarios del Norte, Franco Galeano, se sumó a los cuestionamientos de empresarios y comerciantes del norte, en relación a la crítica situación que atraviesa el sector.

Galeano lamentó la situación de los comerciantes ante la caída de consumo, la crisis económica nacional y la competencia desleal con productos que ingresan desde Bolivia sin control. Días pasados comerciantes de Orán y referentes de Aguas Blancas alertaron sobre la situación.

“Estamos en una zona de frontera y eso agrava todo. A la falta de circulante se le suma el ingreso masivo de mercadería desde Bolivia, lo venimos advirtiendo desde el año pasado y nadie hizo nada”, afirmó. Ante esto, agregó que muchos debaten si pueden continuar abiertos o deberán cerrar sus puertas.

Los rubros más golpeados son indumentaria, alimentos, electrodomésticos y repuestos.

“Estamos viendo ingresos de mercadería que no cumplen con ningún requisito, sin pagar impuestos. Es una competencia totalmente desleal, mientras que el comerciante formal tiene que pagar habilitaciones, luz, alquileres y tributar casi el 50% del valor del producto en impuestos” agregó.

“El empresario del norte es resiliente. Hemos pasado privatizaciones, el 2001, la pandemia. Pero esta crisis es muy profunda y no se puede afrontar solo con esfuerzo. Muchos están esperando hasta diciembre para ver si pueden sostener a su personal o tendrán que tomar decisiones difíciles” aseveró.