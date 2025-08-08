Sáenz y su mirada sobre las elecciones nacionales

De cara a las elecciones legislativas, en Salta quedaron perfiladas tres grandes posiciones: Fuerza Patria, como principal espacio opositor al gobierno nacional, con figuras como Juan Manuel Urtubey y Sergio Leavy; el frente Primero los Salteños, que reúne a partidos que acompañaron al gobernador Gustavo Sáenz en su última elección y por último, La Libertad Avanza, que competirá sin alianzas ni frentes, en obvio apoyo a Milei.

Al respecto, el gobernador Gustavo Sáenz, en el programa Cara a Cara, aseguró que no pondrá candidatos en las listas, pero que sí trabajará para que el Congreso nacional tenga representantes que prioricen a la provincia por sobre cualquier obediencia partidaria o nacional. “Sería una soberbia muy grande decirle a la gente ‘voten a tal o cual’. Eso no existe, sería subestimar al electorado”, dijo.

“Nosotros no bendecimos candidatos, no nos colgamos del saco ni de la pollera de nadie”

En ese marco, destacó la diversidad de partidos que conforman el frente electoral en esta discusión entre el pasado y el presente, muchos de los cuales estuvieron acompañándolo en las elecciones provinciales. "Son un grupos de partidos que entendieron que tenían que salir a esta elección para mostrar una alternativa distinta, que le diga a los salteños, necesitamos representantes genuinos que vayan a defender los intereses de Salta", dijo.





“No voy a poner candidatos, los pondrán los grupos de partidos que entendieron que tenían que salir a esta elección para mostrar una alternativa distinta"

En la oportunidad, agregó que: “intentará que lleguen legisladores que cuando les digan ‘hay que votar esto’, tengan claro que primero está Salta”. “No puede existir obediencia debida a un dirigente nacional, por más respeto o cariño que se le tenga. El límite tiene que ser cuando se tocan los intereses de los salteños”, subrayó.

