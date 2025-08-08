Sáenz y su mirada sobre las elecciones nacionales

Sáenz y su mirada sobre las elecciones nacionalesPolítica08/08/2025
De cara a las elecciones legislativas, en Salta quedaron perfiladas tres grandes posiciones: Fuerza Patria, como principal espacio opositor al gobierno nacional, con figuras como Juan Manuel Urtubey y Sergio Leavy; el frente Primero los Salteños, que reúne a partidos que acompañaron al gobernador Gustavo Sáenz en su última elección y por último, La Libertad Avanza, que competirá sin alianzas ni frentes, en obvio apoyo a Milei.
Al respecto, el gobernador Gustavo Sáenz, en el programa Cara a Cara, aseguró que no pondrá candidatos en las listas, pero que sí trabajará para que el Congreso nacional tenga representantes que prioricen a la provincia por sobre cualquier obediencia partidaria o nacional. “Sería una soberbia muy grande decirle a la gente ‘voten a tal o cual’. Eso no existe, sería subestimar al electorado”, dijo.
En ese marco, destacó la diversidad de partidos que conforman el frente electoral en esta discusión entre el pasado y el presente, muchos de los cuales estuvieron acompañándolo en las elecciones provinciales. "Son un grupos de partidos que entendieron que tenían que salir a esta elección para mostrar una alternativa distinta, que le diga a los salteños, necesitamos representantes genuinos que vayan a defender los intereses de Salta", dijo.
En la oportunidad, agregó que: “intentará que lleguen legisladores que cuando les digan ‘hay que votar esto’, tengan claro que primero está Salta”. “No puede existir obediencia debida a un dirigente nacional, por más respeto o cariño que se le tenga. El límite tiene que ser cuando se tocan los intereses de los salteños”, subrayó.
Frases de Gustavo Sáenz
- "También hay muchos muchos partidos políticos que están dentro del peronismo o dentro del frente que se está armando ahí, que también estaban en las provinciales conmigo. O sea, yo no puedo ponerme a bendecir de un lado y del otro".
- "Yo lo que sí voy a intentar que lleguen legisladores, o, porque es de una soberbia muy grande pensar y decir, voten a tal o voten a cual, porque eso no existe. No existe la gente es subestimarla a la gente".
- "Lo que sí pido, y lo que sí voy a bregar siempre, es que lleguen legisladores que cuando vengan y le digan, hay que votar esto, por ejemplo, el tema de los jubilados, el tema de de la discapacidad, que son temas sensibles, y que, por lo menos, a mí, que soy humanista por excelencia, me afectan. Y me afectan porque son cuestiones que la vemos a diario..."
- "Antes los candidatos iban colgados, como digo siempre, de un dirigente nacional, de la pollera de alguien. Siempre fue. Y entonces entraban atrás y después creían que los votos que había sacado el que iba a Primero eran de ellos. Eran todos de él, sí. Entonces, nos ha pasado con todo. Ahora estamos votando colores, una cosa, colores, estamos votando sellos, hay unas cosas que nunca he visto, nunca... "
- "¿Quiénes van adentro de ese color? ¿Qué ofrecen a Salta? ¿Quiénes van adentro de ese sello? Eso es lo importante, no se gana una elección, no debería ganarse una elección con un color ni con un sello, debería ganarse con propuestas, con ideas, decirle a los salteños qué van a hacer, qué hicieron, porque muchos de ellos ya estuvieron en esos lugares, qué hicieron por Salta, qué hicieron en los momentos que tuvieron, a quiénes representaban, a quién van a representar".