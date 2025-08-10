Sáenz encabezó las celebraciones patronales en honor a San Lorenzo Mártir

El gobernador Gustavo Sáenz participó este domingo de los actos centrales en honor a San Lorenzo Mártir, patrono del municipio homónimo. Acompañado por el intendente Manuel Saravia y el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, el mandatario compartió la jornada junto a vecinos y visitantes, en un evento que combinó fe, tradición y cultura.

Las actividades comenzaron con la santa misa, presidida por monseñor Mario Antonio Cargnello, bajo el lema "Con el mártir San Lorenzo renovemos nuestra Fe y nuestro Bautismo". Luego, la comunidad recorrió en procesión las calles del municipio portando la imagen del Santo.

Finalizados los actos religiosos, se realizó el tradicional desfile gaucho, encabezado por Sáenz junto al presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, Fernando García Bes. Participaron fortines de toda la zona, reafirmando el valor de las costumbres salteñas.

La celebración continuará con el Festival de Doma y Folclore en el complejo deportivo Los Ceibos, con más de 40 montas, tropillas de primer nivel y la participación de reconocidos animadores como Nahuel Pellejero y Carlos Marchesini, payador oficial de Jesús María. También se presentarán artistas locales como Aníbal Garzón, Juan Marco y El Bagual Prieto.