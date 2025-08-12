“Serán figuras conocidas y probas”, el frente “Primero los Salteños” define candidatos

El frente político “Primero los Salteños” avanza en la definición de sus candidatos para las próximas elecciones, priorizando perfiles “conocidos y probos” que representen con responsabilidad los intereses de la provincia. Así lo explicó Felipe Biella, referente de Salta Independiente, uno de los espacios que integran esta coalición.

Biella, en CNN Salta, destacó que “Primero los Salteños” es un frente conformado por 13 partidos provinciales que buscan anteponer los intereses de Salta y sus ciudadanos, impulsando proyectos concretos para mejorar la producción, la generación de empleo, la educación, la salud y el desarrollo económico regional, incluyendo sectores clave como la minería y la construcción.

“Queremos representantes que no vayan a pelearse con nadie, sino que trabajen con propuestas y busquen consensos para sacar adelante a nuestra provincia y a la nación”, afirmó Biella, quien enfatizó que las candidaturas se definirán con consenso y que los nombres serán anunciados una vez que se cierre el acuerdo político entre las fuerzas.

El dirigente señaló que el objetivo es llevar propuestas claras al Congreso de la Nación, como la mejora del sistema jubilatorio basada en la generación de empleo sin poner en riesgo el equilibrio fiscal, y un plan para bajar impuestos y fomentar la inversión y las exportaciones.

Finalmente, aseguró que “Primero los Salteños” busca candidatos con valores éticos sólidos y reputación intachable, personas conocidas y reconocidas por la ciudadanía, que estén en condiciones de llevar adelante la defensa y el desarrollo de Salta en la arena nacional.