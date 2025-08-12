“Dejen que la Policía trabaje”: Avanza la investigación por el crimen de "Benjita"

El Director General de Seguridad, Daniel Ríos, explicó en ElOnceTV, cómo avanzan las investigaciones por el asesinato de Benjamín Mamaní, conocido como Benjita. Contó que la primera alerta ingresó al sistema como un siniestro vial porque se pensaba que la víctima se había herido con un arma blanca. Cuando la policía llegó al lugar, Benjamín ya había sido trasladado al hospital Papa Francisco.

Ríos detalló que “paralelamente estaba ingresando un llamado por un desorden en una canchita de fútbol de acá de barrio La Paz, que podría tener relación con este hecho”. Desde ese momento se desplegó un operativo con todos los recursos disponibles para encontrar a los responsables. Revisaron más de 15 viviendas sin resultados positivos, y mantienen un acompañamiento constante a la familia.

El funcionario advirtió sobre la presencia de neumáticos y bombas molotov que podrían ser usados para hacer justicia por mano propia, pero pidió “dejen que la Policía trabaje”, porque quienes actúen por su cuenta podrían quedar acusados. También aclaró que la investigación se realiza en cubierto para evitar interferencias, aunque aseguró que habrá más patrullajes hasta detener a los sospechosos.

Finalmente, destacó que “entendemos el estado anímico de los amigos y familiares”, pero pidió que se eviten enfrentamientos con la policía, porque eso dificulta la búsqueda.