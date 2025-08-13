Crimen de “Benjita”: “Es una situación triste y compleja”

Tras el crimen de “Benjita”, un hecho que conmocionó a todos los salteños y movilizó a vecinos de B° Solidaridad, hablaron desde el Ministerio de Seguridad sobre la causa.

“La muerte de este adolescente es una situación triste y compleja” comentó el secretario de Seguridad de la Provincia, Nicolás Avellaneda, en el Once TV, quien hizo hincapié que se pusieron a disposición de los familiares.

Destacó el trabajo de la Policía de la provincia, con el despliegue de unidades especiales y el área investigativa para detectar a los causantes, los cuales fueron detenidos durante la noche de ayer.

En la zona trabajaron unidades especiales en el caso en particular y para mantener el orden en las barriadas. El hecho se encuentra en materia investigativa a cargo de la fiscal Sodero.