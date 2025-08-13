Tartagal: Comenzó la construcción de un nuevo puente

En una obra largamente esperada por los vecinos, la Municipalidad de Tartagal, junto al Gobierno de Salta, dio inicio a la construcción de un nuevo puente sobre calle Los Claveles, en la intersección con la Ruta Nacional 34.

Esta infraestructura, de dimensiones reglamentarias y diseño moderno, está concebida para garantizar mayor seguridad vial, facilitar el tránsito y prevenir riesgos en una zona de alto flujo vehicular y peatonal.

El nuevo puente sustituirá a la antigua estructura, que durante años representó un punto crítico para la circulación y la seguridad, especialmente en épocas de lluvias, donde el escurrimiento de agua y la falta de espacio generaban complicaciones y peligros.

Ahora, con una estructura reforzada, iluminación led completa y un diseño adaptado a las normativas vigentes, el acceso a los barrios Martel, Jardín, Provincias Unidas y al Complejo Deportivo Municipal contará con un paso seguro y eficiente para vehículos, transporte público, comerciantes y peatones.

La obra es el resultado de la planificación y el trabajo articulado entre el intendente Franco Hernández Berni y el gobernador Gustavo Sáenz, en una clara muestra de coordinación institucional para dar respuestas concretas a necesidades históricas.

“Cuando el municipio y el gobierno de la provincia trabajan juntos, el resultado son obras concretas como estas, infraestructura que transforma la vida diaria de la gente y que marca presencia del Estado en donde más se lo necesita”, destacaron desde la Intendencia.

Con esta obra publica, no solo se mejora la conectividad y la integración urbana, sino que también se reafirma el compromiso de un Estado presente y eficiente, que escucha a la comunidad, planifica con responsabilidad y ejecuta obras que generan progreso, desarrollo y calidad de vida para todos los tartagalenses.