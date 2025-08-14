¡Mañana accidentada! En zona norte, un auto “se incrustó” en una obra tras un choque

Nuevamente la siniestralidad vial vuelve a ser noticia en la ciudad de Salta, luego que en la mañana de este jueves se reportara la colisión entre dos vehículos, uno de los cuales terminó subiéndose a la vereda e “incrustándose” en una obra de una plaza.

¿Qué fue lo que ocurrió? Fue el medio Multivisión Federal el que compartió las imágenes de este hecho, el cual tuvo lugar en el barrio El Huaico, teniendo la participación de dos automóviles particulares los cuales habrían chocado al no verse entre ellos, tapados por un colectivo, en el cruce de las calles Nicolai y Barquet.

En base al reporte que compartió un efectivo de la Policía Vial de Salta, la cual estaba trabajando en la zona, cada uno de los vehículos participantes circulaban por sus arterias pero, por un colectivo detenido en una esquina, no habrían visto la proximidad entre ellos, siendo inevitable la colisión.

Los autos en cuestión fueron un Fiat Cronos y un Toyota Etios, siendo éste el que, por la fuerza del impacto, rompió el borde de una vereda, se subió a la misma y terminó enquistado en una obra en una plaza pública. En cuanto al primero, sufrió importantes daños en el frente.

No hubo lesionados por la colisión.