Ayudemos a Erick, es un niño originario que enfrenta una enfermedad intestinal

En Santa Victoria Este, surge la historia de Erick Sandoval de 9 años, quien hoy atraviesa un problema de salud instestinal, por el cual ya fue intervenido quirúrgicamente y en estos días será sometido a otra intervención quirúrgica.

Mabel Barbona, una vecina solidaria, que trabaja junto a una fundación y otros vecinos contó por Mosconi TV detalles de la situación. "Hablamos con el gerente del Hospital de Victoria y nos dio detalles de su salud. Lo que él tiene, sabemos que es una enfermedad complicada que requiere vacunacion en su tiempos, en la edad que tiene que ser, aparentemente eso llevó a que se complique todo".

Sobre la vida del pequeño detalló: "La familia de Erick es una familia que vive en una casita de adobe, es una pieza bien chiquita, son bastantes, son una familia numerosa, entonces obviamente no son las condiciones donde tiene que estar él".

Aclaró que el caso de Erick no es el único caso en la comunidad. "Hay varios niños próximos a ser trasladado al Garrahan a Salta que están eserpando intervención".

La idea de Mabel, es estar en la plaza de Mosconi para colectar alimentos, ropa y dinero para los papás podrá hacerlo en la plaza en las próximas horas.