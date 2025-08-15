Se viene un Día del Niño templado y sin lluvias

Algunos salteños se despertaron con la buena nueva de poder continuar durmiendo un poco más, es que este viernes es feriado no laborable, por lo que el frio de esta mañana se disfruta en el hogar.

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional para este viernes se prevé una máxima de 15°C con una mínima de 10°C, siendo uno de los días más frescos de la semana.

El sábado la máxima alcanzará los 19°C con una mínima de 8°C y un cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El domingo, Día del Niño, será una fecha especial para disfrutar en familia, con una máxima también de 19°C y una mínima de 8°C, y el cielo mayormente nublado durante la mañana a parcialmente nublado para la tarde/noche, por lo que será ideal para disfrutar un día con muchas actividades para los chicos.