¡Ayudemos a ayudar! Colecta solidaria por el Día del Niño para Morillo y Los Blancos

Realizan una colecta solidaria para llevar calzado, golosinas, ropa y juguetes en buen estado a las comunidades de Coronel Juan Solá, en Morillo, y Los Blancos. La iniciativa busca que los niños y niñas puedan celebrar el Día del Niño con regalos y actividades especiales.

“Nosotros hacemos hincapié en el calzado porque es lo que más se necesita allá. También estamos juntando golosinas, ropa y juguetes, lo que la gente pueda colaborar es bienvenido”, explicó Lorena, presidenta de la Fundación Salteña de Tartamudez e integrante de la Red Mujeres Sin Frontera, en diálogo con InformateSalta.

Las donaciones se reciben hasta el lunes 23 de agosto en diferentes puntos de Capital, Orán y Tartagal. El equipo de la red viajará el 29 de agosto a Morillo y el 30 a Los Blancos para entregar los aportes y organizar las actividades para los niños de la comunidad.

Para acercar donaciones o recibir información, los interesados pueden comunicarse con Lorena al (387)4 472 913 y otros contactos: