¡Ayudemos a ayudar! Colecta solidaria por el Día del Niño para Morillo y Los Blancos

Solidaridad16/08/2025
colecta juguetes

Realizan una colecta solidaria para llevar calzado, golosinas, ropa y juguetes en buen estado a las comunidades de Coronel Juan Solá, en Morillo, y Los Blancos. La iniciativa busca que los niños y niñas puedan celebrar el Día del Niño con regalos y actividades especiales.

Ciudad panoramica tiempo nublado¿Cómo estará el clima para el Día del Niño para los festejos?

“Nosotros hacemos hincapié en el calzado porque es lo que más se necesita allá. También estamos juntando golosinas, ropa y juguetes, lo que la gente pueda colaborar es bienvenido”, explicó Lorena, presidenta de la Fundación Salteña de Tartamudez e integrante de la Red Mujeres Sin Frontera, en diálogo con InformateSalta.

peregrinosDAFPeregrinos de Metán se preparan para llegar a la Catedral: "Vamos a volver llenos de bendiciones"

Las donaciones se reciben hasta el lunes 23 de agosto en diferentes puntos de Capital, Orán y Tartagal. El equipo de la red viajará el 29 de agosto a Morillo y el 30 a Los Blancos para entregar los aportes y organizar las actividades para los niños de la comunidad.

Para acercar donaciones o recibir información, los interesados pueden comunicarse con Lorena al (387)4 472 913 y otros contactos:Colecta Morillo

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día