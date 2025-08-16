Indignación en Salta: Arrojaron un cachorro a un canal en plena avenida

Vecinos de Embarcación  denunciaron un grave caso de maltrato animal ocurrido en el tercer puente de la avenida 9 de Julio, en intersección con avenida Salta. Según testigos, dos jóvenes arrojaron sin piedad a un cachorro desde el puente hacia el canal.

El hecho fue presenciado por varias personas, que de inmediato intentaron rescatar al animal. “Lo tiraron desde el puente, sin piedad. Hay testigos”, señalaron en un mensaje que rápidamente comenzó a circular en redes.
El cachorro fue recuperado y se busca a responsables del hecho. Organizaciones protectoras de animales recordaron que el maltrato animal es un delito penado por la Ley 14.346 y llamaron a denunciar cualquier hecho similar.

