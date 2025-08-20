“Nos hacen pasar por tontos”: Familias salteñas denuncian suspensión de pensiones y maltratos

Nuevamente la Agencia Nacional de Discapacidad de Salta en Av. Belgrano entre Mitre Zuviría, se viste de largas filas, donde cada uno de los salteños que están desde temprano tiene una historia de angustia y abandono.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó al lugar para dialogar con estas personas que esperan una respuesta y solución.

Una señora que acompañaba a una mujer mayor de edad que vio suspendida su pensión: “Es una persona que no puede trabajar, es psiquiátrica, es una persona vulnerable hacia todo” comentó, a lo que agregó que le piden que envíe documentos vía mail cuando no sabe leer, hablar o escribir.

“Ella está suspendida de qué va a vivir, comer, me dicen que tengo que esperar 90 días que llegue la notificación, recién tengo que ir a presentar los papeles al ANSES” continuó manifestando la acompañante, además hizo hincapié en los malos tratos que pasan en el lugar, con tan solo 2 personas para atender a 100 beneficiarios.

“Ellos están allá sentados, acá somos los tontos, los opas salteños que estamos en la otra punta esperando una solución que no nos dan. A ellos no les importa”.

Un padre tomó la palabra para hablar del caso de su hija, sostuvo que hace poco le suspendieron la pensión y nunca fueron notificados: “Nos dan a entender que cuando mandemos por mil esos papeles tenemos que esperar que llegue la notificación en 30, 60, 90 días. Hay mucha gente que espero eso y le dan de baja. Te mandan de acá al ANSES, a Buenos Aires”.

Otro salteño que estaba en el lugar comentó el caso de 3 personas con discapacidad a quienes les fue suspendida la pensión y no cuentan con sustento para poder alimentarse o pagar el alquiler: “Dicen ellos que eso se tiene que ver en Buenos Aires, yo tengo que viajar para que me den las cosas, no es así”.

Por otra parte, una mujer que vive en Chicoana y viajó por cuarta vez al lugar no recibe una solución, solamente que debe esperar para seguir tramites: “Son 90 días los que tengo que esperar, pero me tengo que comprar los medicamentos todos los meses”.