Hallaron un cuerpo sin vida en Tartagal, sería de un joven de 30 años

En Tartagal se produjo el hallazgo de un cuerpo sin vida a metros del puente carretero, lo cual despertó una gran cantidad de hipótesis, por ahora sin ninguna certeza.

Alrededor de las 19 hs., se encontró el cuerpo de quien sería un joven de 30 años, cuyos familiares se habrían acercado para reconocerlo rompiendo en llanto.

Muchas hipótesis surgen sobre como perdió la vida, una de ellas sostiene que el sujeto que pertenecería al asentamiento San Francisco se habría quitado la vida, produciéndose el hecho en el mismo asentamiento, por lo que se habrían comunicado con el Sistema de Emergencias sin respuesta, según informó Mosconi TV Color.

Otra versión sostiene que se habría quitado la vida en la zona del río, mientras que otra afirma que su muerte sería producto de un siniestro vial en el lugar.

Trascendió que efectivos policiales habrían recorrido el domicilio donde pernoctaba el sujeto, quien habrían tenido inconvenientes con estupefacientes.

Una de las herramientas que podría ayuda a esclarecer el hecho es la presencia de cámaras en la zona.

La ambulancia se apersonó en el lugar del hecho constatando que el joven se encontraba sin vida. Alrededor de las 20:30 hs., luego del trabajo de criminalística, se procedió al retiro del cuerpo por parte de Bomberos.