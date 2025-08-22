Así funcionará la nueva sanción a deudores alimentarios en Salta: “Si no pagás, no entrás”

La Cámara de Senadores aprobó la ley que sanciona a los deudores alimentarios con la prohibición de ingresar a espectáculos deportivos y a casas de juego de azar en Salta. La iniciativa fue presentada por la diputada Socorro Villamayor, quien explicó que la medida busca ser una herramienta disuasiva frente al incumplimiento.

“Existen padres que no pagan la cuota alimentaria durante tres meses consecutivos o cinco meses de manera discontinua"

“Existen padres que no pagan la cuota alimentaria durante tres meses consecutivos o cinco meses de manera discontinua. En estos casos, además de la sanción judicial que pueda corresponder, ahora tendrán este impedimento”, señaló la legisladora en diálogo con InformateSalta.

Villamayor detalló que la elección de estos ámbitos no es casual, ya que los estadios y casinos cuentan con mecanismos de control que permiten aplicar la norma. “Los partidos de fútbol tienen controles policiales en el ingreso y los casinos poseen un registro de autoexclusión. Eso facilita que se detecte a quienes estén incluidos en el registro de morosos y se les prohíba entrar”, precisó.

"Es increíble cómo siguen asistiendo a espectáculos dejando de lado una obligación que primero es moral y después legal"

La diputada contó que la idea surgió de reuniones con abogados que compartieron casos de padres que dilapidaban dinero en apuestas o entradas de fútbol mientras incumplían con la cuota. “Es increíble cómo siguen asistiendo a espectáculos dejando de lado una obligación que primero es moral y después legal. En otras provincias y en países como Perú la medida ha tenido impacto porque muchos terminan pagando para no perderse estos espacios”, afirmó.

Con esta nueva herramienta, la provincia busca reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en beneficio de los hijos e hijas.