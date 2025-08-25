Mañana el Centro de Hemoterapia cambiará el horario de atención

Salud25/08/2025
Centro de hemoterapia

Desde la dirección del Centro Regional de Hemoterapia informaron que este martes se atenderá a donantes voluntarios de sangre a partir de las 8:00.

La medida será solamente para esta jornada debido a que todo el equipo de salud participará de la misa en la Catedral destinada al personal de salud. 

El miércoles retomará su horario habitual de 7 a 17, de lunes a viernes, mientras que el sábado la atención es de 7 a 12. 

