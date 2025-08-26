Modificarán el horario de descarga en el centro de la ciudad ¿Qué pasará?

Los concejales que forman parte de la Comisión de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial, analizaron en Comisión un proyecto de Ordenanza que busca modificar los artículos 10 y 14 de la norma N°14.422, en relación a los Vehículos de Tránsito Pesado. La normativa regula los horarios de carga y descarga de los vehículos no incluidos en la norma.

"La realidad del comercio de la ciudad no se adecua con lo que dicta la norma actual"

El Secretario de Tránsito de la Municipalidad, Matías Assennato, participó de la reunión de forma virtual donde resaltó que “la realidad del comercio de la ciudad no se adecua con lo que dicta la norma actual, ya que durante el tiempo establecido muchos locales permanecen cerrados”. Considerando pertinente los cambios que se pretenden aplicar desde el Concejo.

Con las modificaciones, los vehículos no comprendidos en la norma tendrán prohibidas las maniobras de carga y/o descarga de mercadería en general en los espacios vedados y en las arterias con alto grado de circulación, los días de lunes a viernes de 12.30 a 14.30 y de 18.30 a 21.30 horas.

También se agrega a los vehículos que quedan exceptuados del cumplimiento de la norma las autobombas y vehículos necesarios para atender situaciones de emergencia, seguridad o probada necesidad.