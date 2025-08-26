Estafó a un comerciante y deberá resarcirlo con $5.000.000

En el marco de la investigación por un caso de estafas reiteradas en perjuicio de un comerciante de Vaqueros, tres hombres y una mujer fueron detenidos.

Los acusados llevaban adelante la estafa mediante el uso de tarjetas de crédito virtuales y documentación apócrifa para realizar múltiples compras, perjudicando a la víctima por la suma total de cuatro millones y medio de pesos.

Durante la audiencia las partes llegaron a un acuerdo por el que los acusados se comprometieron a abonar a la víctima una suma total de $5.500.000 en concepto de reparación del daño.

La jueza de Garantías, Ada Zunino, resolvió mantener la prisión preventiva de los tres hombres imputados acusados como coautores del delito de estafas reiteradas, mientras que la mujer fue sobreseída.

Por último, se fijo una audiencia para el próximo 5 de septiembre de este año para asegurar así el cumplimiento efectivo de lo pactado en el acuerdo.