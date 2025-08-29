Se invertirán $11 millones más para reacondicionar la Plaza El Huaico

A través de la Resolución N° 184, la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta aprobó un adicional de obra en el marco del proyecto de “Reacondicionamiento de la Plaza El Huaico N° 01”, ejecutado por la empresa LMV Construcciones y Servicios S.A.S.

El adicional asciende a $ 11.262.172,94, lo que representa un 11,478% del monto original de la obra, adjudicada por un total de $ 98.122.823,56.

Según el informe del inspector de obra, Ing. Sergio Andrada, las tareas adicionales responden a la necesidad de:

Reubicar el sector de juegos infantiles sin remover árboles existentes.

Nivelar el terreno de la cancha de fútbol.

Construir rampas de accesibilidad en los accesos a la plaza.

Colocar barandas de seguridad.

Reparar las juntas de dilatación de las caminerías para mejorar la estética y funcionalidad del espacio.

El pedido fue ratificado por la Subsecretaría de Inspecciones y Certificaciones, a cargo de la Ing. Evelia Díaz, y contó con la intervención de la Dirección General de Proyectos, la Coordinación de Gestión Administrativa y la Dirección de Asesoría Legal de Obras Públicas. Asimismo, se verificó la asignación presupuestaria correspondiente dentro del Plan de Obras Públicas 2025.

La normativa vigente (Ley 8072 y su Decreto Reglamentario) habilita a la administración a disponer aumentos o disminuciones de hasta un 30% en contratos de obra pública por razones de interés público.