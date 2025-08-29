Las Fuerzas Armadas de Bolivia quemaron gomones en la frontera

Las Fuerzas Armada de Bolivia quemaron gomones y balsas en la frontera con Argentina.

La acción se tomó en el marco de la lucha contra el contrabando que lleva el Comando del Área Naval N°3 de la Armada de Bolivia. Las fuerzas durante un patrullaje terrestre en el sector “Campo Grande”, encontraron seis barcazas artesanales ocultos entre la vegetación.

El hallazgo se dio en una zona estratégica utilizada para el contrabando. Es decir, que eran utilizadas con fines ilícitos en pasos clandestinos que tienen con la provincia de Salta y todo el norte argentino.

Estas embarcaciones, destinadas a actividades ilícitas en pasos no autorizados, fueron incineradas de forma inmediata.