Las Fuerzas Armadas de Bolivia quemaron gomones en la frontera

Sociedad29/08/2025
bolivia gomones

Las Fuerzas Armada de Bolivia quemaron gomones y balsas en la frontera con Argentina. 

La acción se tomó en el marco de la lucha contra el contrabando que lleva el Comando del Área Naval N°3 de la Armada de Bolivia. Las fuerzas durante un patrullaje terrestre en el sector “Campo Grande”, encontraron seis barcazas artesanales ocultos entre la vegetación.

bolivia gomones 3

El hallazgo se dio en una zona estratégica utilizada para el contrabando. Es decir, que eran utilizadas con fines ilícitos en pasos clandestinos que tienen con la provincia de Salta y todo el norte argentino. 

Estas embarcaciones, destinadas a actividades ilícitas en pasos no autorizados, fueron incineradas de forma inmediata.

 bolivia gomones 2

 

