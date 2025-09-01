Agredió al conductor del auto que embistió a su hijo mientras iba en moto

Alrededor de las 10: 35 se registró un nuevo siniestro vial de gravedad, donde un joven motociclista fue embestido por una Renault Duster, guiada por otro masculino en calle San Juan y 10 de Octubre.

Tras el impacto, el joven motociclista salió despedido y habría impactado contra un poste de luminaria. En tanto al lugar llegó el padre del herido, que agredió al conductor de la Duster, mientras su hijo era trasladado al hospital por SAMEC.

Según reportó Multivisión, se esperaba el trabajo del personal de policía cientifica, como también la llegada de tránsito para realizar el test de alcoholemia por lo que había cortes de tránsito tanto en calle San Juan como en la 10 de Octubre.