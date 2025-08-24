Precaución en la Ruta 34: Circulación reducida por accidente de camión al norte de Embarcación

Las autoridades solicitan a los conductores circular con precaución por la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 7, al norte de Embarcación, debido al siniestro vial que involucró a un camión cargado con harina de soja.

El vehículo, que había partido desde Mosconi con destino al puerto de Rosario (Santa Fe), sufrió un accidente que provocó daños materiales y mantiene la circulación parcialmente reducida en el sector.

Personal policial y de emergencias continúa trabajando en el lugar para garantizar el tránsito seguro y retirar los restos del vehículo.

Se recomienda a los automovilistas respetar las indicaciones de los agentes y reducir la velocidad al transitar por la zona.