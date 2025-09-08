En Salta se registraron 20 mil abortos desde 2021 y crece la alarma por casos en menores

Desde la entrada en vigencia de la Ley Nacional 27.610, que establece el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en Salta se practicaron 20.000 abortos desde 2021.

Estas cifras surgen de las estadísticas con las que cuentan Argentina.gob.ar, amnistía.org.ar, proyectomirar.org.ar y el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de Salta, datos que se obtienen desde enero del 2021 hasta agosto de 2025.

Lo alarmante aparece en la cifra referida a abortos en personas muy jóvenes y en niñas, ya que en 2024 el Observatorio registró 4.621 IVE, de los cuales 382 fueron ILE (interrupciones por violación y riesgo para la vida o salud), destacó también las cifras en menores de 10 a 15 años: 83 IVE y 19 ILE, informó El Tribuno.

Se tratan, no de cifras, sino de mujeres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y refleja la necesidad de contar con políticas de educación sexual y políticas de protección a las niñas que resultan embarazadas.

Desde 2021, Salta contó con una de las mayores tasas de aborto legal del país, contando con desafíos en la cobertura y accesibilidad.

Si bien la organización Amnistía estableció a través de Memorándum que las áreas operativas sanitarias de la provincia debían organizar e implementar los servicios correspondientes al cumplimiento de la Ley, en 2022 se aprobó una resolución que reconoce que, a pesar de dicho Memorándum, nosocomios no pueden dar respuesta a los pedidos por falta de profesionales que realicen ILE.

La resolución propone como excepción y mientras este la escasez de profesionales no objetores de conciencia, los casos que se presenten en las zonas sanitarias norte, oeste y sur sean resueltos por profesional médico del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, Dr. Joaquín Castellanos de Güemes, y Nuestra Señora del Rosario de Cafayate.