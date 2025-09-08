Juan Cruz Curá asumió la presidencia de la Convención Constituyente de Orán

En una mañana histórica para Orán comenzó el trabajo de la Convención Municipal que buscará actualizar la Carta Orgánica tras 35 años de vigencia. Con la particiipación de 12 convencionales constituyentes de diferentes fuerzas políticas que representan al pueblo de Orán, inició el proceso democrático que se espera que marque un antes y un después en la ciudad.

El legislador y dirigente local, Juan Cruz Curá, fue deignado como presidente de la Convención. Lo acompañarán la convencional Verónica Hilario como vicepresidenta primera y el Dr. Alejandro González como vicepresidente segundo.

Se designaron tambien los secretarios legislativos y administrativos, quienes tendrán la responsabilidad de garantizar el funcionamiento ordenado de las sesiones.

La Convención Municipal esta compuesta de la siguiente forma:

La Libertad Avanza: Nélida Melgar, Pablo Cobos, Nayla Donat y Agustín Díaz.

Frente Salteño: Galo García.

MST: Samuel Huerga.

Frente Justicialista Salteño: Sergio Guerrero.

En su primer mensaje como presidente convencional, Curá sostuvo que se trata de un "hecho histórico que compromete a todos los convencionales a trabajar con responsabilidad, diálogo y visión de futuro". Subrayó que la reforma no pertenece a un sector político ni a una ideología particular sino que debe ser un espacio de consenso, pluralidad y escucha activa a todos los ciudadanos.

“Queremos que la nueva Carta Orgánica sea moderna, legítima y transformadora; que refleje la participación, la justicia social y un gobierno local más cercano, transparente y eficiente. Este proceso no es solo institucional, es la oportunidad de mejorar la calidad de vida de cada oranense”, afirmó Curá.

En el acto estuvieron presentes el intendente Baltasar Lara Gros, legisladores provinciales, concejales, ex convencionales y vecinos de la ciudad. Durante los próximos 90 días, la Convención sesionará en distintas comisiones temáticas para analizar y debatir los capítulos de la Carta Orgánica vigente.