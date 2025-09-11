Una por una, las falencias e irregularidades halladas en el super chino clausurado

Novedad del miércoles fue lo comunicado desde la Municipalidad de Salta, la cual clausuró de manera preventiva un supermercado ubicado en calle Florida al 300, tras detectar graves falencias de higiene y riesgos para la salud pública, procediendo a la medida en resguardo de la salud de los consumidores.

Al respecto de esta noticia y aportando más datos al caso, el director de Control Comercial de la Municipalidad, Matías Muntowyler, estuvo conversando con El Once TV donde enlistó las irregularidades detectadas, como también cómo se enmarcó esta actuación

Primeramente señaló que la clausura se dio dentro de “una campaña en búsqueda del cuidado de la salud pública, por el casco céntrico, se llegó por la irregularidad a la sanción, por la salud y teniendo en cuenta la afluencia de gente, en vísperas de las fiestas del Milagro”.

Dicho esto aseveró que en este súper chino había irregularidades “como la falta de higiene, había presencia de roedores, como también heces de roedores, alimentos vencidos con lo cual, además de la infracción pertinente, se hizo el decomiso de los alimentos no aptos para consumo, para sacarlos de circulación”.

Muntowyler mencionó que desde la dirección municipal vienen trabajando desde el mes pasado en el casco céntrico, relevando e inspeccionando cerca de 350 lugares, “en un cuadrante donde aumenta la afluencia de gente y por ende el consumo, entendiendo que vecinos, turistas, peregrinos, se acercan a consumir en lugares como supermercados, drugstores, comida al paso”, concluyó.

“Esto fue preventivo, para asegurar la salubridad de los productos que se venden en la ciudad”